Korona denetiminde 215 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde Salı günü yapılan uygulamalarda bin 148 iş yeri denetlenirken, 13 bin 790 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 6 kişiye, maske takma kuralına uymayan 76 kişi ve 3 iş yerine, Koronavirüs tedbirlere uymayan 3 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içen 36 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 80 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten7 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye olmak üzere toplam 215 idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 kişi yakalanarak gözaltına alındı.