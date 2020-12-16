Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 16 Aralık 2020 Hafta içi Bugün bakkallar ve marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri!

Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanırken market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile açık ve kapalı kurumlar belli olmuştu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için market ve bakkala gitmek isteyen vatandaşlar çarşamba sabahının ilk ışıklarında market çalışma saatleri araştırmasına başladı. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi 16 Aralık 2020 Bugün bakkallar ve marketler kaça kadar açık? 2020 Market çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Bu doğrultuda vatandaşlar yayınlanan genelgeye dair detayları araştırmaya devam ediyor. Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.

İşte, 2020 market çalışma saatleri