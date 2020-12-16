Meteoroloji’den son dakika hava durumu ile sağanak yağış ve kar uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için alarm verildi!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Aralık ayı itibariyle yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusunun sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde MGM'den gelen hava durumu raporları ve değerlendirmeleri merak ediliyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu

METEOROLOJİ HAVA DURUMU SON DAKİKA UYARISI! O İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK…

Aralık ayının ortasına gelinmesiyle beraber sıcaklıklar giderek düşmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda itibaren etkisini gösteren yağışlar nedeniyle bugün sabah saatlerinden itibaren Meteoroloji hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji günlük hava durumu raporuna göre, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.