Meteoroloji’den son dakika hava durumu ile sağanak yağış ve kar uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için alarm verildi!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Aralık ayı itibariyle yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusunun sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde MGM'den gelen hava durumu raporları ve değerlendirmeleri merak ediliyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu
Aralık ayının ortasına gelinmesiyle beraber sıcaklıklar giderek düşmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda itibaren etkisini gösteren yağışlar nedeniyle bugün sabah saatlerinden itibaren Meteoroloji hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji günlük hava durumu raporuna göre, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji son değerlendirmelere göre yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.