Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı geliyor

Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları iyice düşerken kar yağışları da kendisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre perşembe ve cuma günü yurt genelinde hava durumu tahminleri şöyle:



