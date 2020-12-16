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'den son dakika uyarısı! Kar yağışı geliyor

2020'nin son günlerine girilirken kış sert yüzünü göstermeye başlıyor. Son dakika gelen Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. 'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahmininin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:40 Son Güncelleme: 16.12.2020 22:56 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı geliyor

Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları iyice düşerken kar yağışları da kendisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre perşembe ve cuma günü yurt genelinde hava durumu tahminleri şöyle:


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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı geliyor
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