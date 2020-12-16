Midyatlı şehidin adına 4 bin kitaplı kütüphane

Diyarbakır'da 10 yıl önce terör saldırısında şehit olan Jandarma onbaşı Salih Albayrak'ın adı, babası tarafından oluşturulan kütüphanede yaşatılacak. Diyarbakır'da 2010 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Midyatlı Jandarma onbaşı Salih Albayrak'ın babası Mehmet ve annesi Asiye Albayrak'ın, 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu'nda yaptırdığı 4 bin kitap kapasiteli kütüphane ve etüt salonuna şehit oğullarının ismini verdi. Midyat'a bağlı kırsal Şenköy (Epşe) Mahallesi'nde bulunan okulda şehit Albayrak'ın anısına yaptırılan kütüphane ve etüt salonu dualarla açıldı. İlçedeki kamu kurumları ve vatandaşların kitap desteği verdiği kütüphanenin açılışını; Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, kurum müdürleri, ile şehidin annesi Asiye ve babası Mehmet gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Dundar ve beraberindeki kurum amirleri daha sonra kütüphaneyi gezdi. Köyde sosyal etkinlikler yapma imkanı bulunmayan çocuklar, açılışı yapılan kütüphane sayesinde artık hem daha rahat kitaba ulaşabilecek hem de çeşitli zeka oyunları ile güzel vakit geçirebilecekler.

Kütüphaneyi yaptıran Jandarma Onbaşı Salih Albayrak'ın babası Mehmet Albayrak ise, "Bu kütüphane benim şehit Salih Albayrak adına açmış oluyorum, yapmış oluyorum. Allah sizden razı olsun. Bizim Şenköy çocuklarının, diğer Söğütlü, Çavuşlu çocuklarına bunu armağan ettik, bunu yapmaya karar verdik. Bize yardım eden, etmeyen, öğretmenlerimizden, sayın müdürüm Allah razı olsun. Oda ilgilendi. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz, birde kaymakamımız, jandarma il komutanı, hepsine teşekkür ederim." dedi.

Kütüphanenin açılışı ile ilgili konuşan Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "Destek veren, katkı sağlayan herkese, özellikle şehidimizin ailesinden Allah razı olsun. Şehidimiz Salih Albayrak'ın adının kütüphane ile birlikte anılması ve bunu üzerinden bu beldede yetişen çocuklarımızın bu kütüphaneden istifade ederek yetişmeleri, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmaları en büyük arzumuzdur. Kesinlikle ciddi bir ihtiyaç vardı beldemizde. Evet, okullarımızda küçük çaplı kütüphanelerimiz vardı. Fakat bu denli kitap sayısı bol, aynı zamanda çocuklarımızın kendi kendine ders çalışabilecekleri bir ortamları yoktu. Bu vesileyle birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir alan tesis edilmiş oldu. Katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şenköy 75'inci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü İzzettin Cemiloğlu da, "Bugün burada bulunmamız nedeni, şehit Salih Albayrak adına okulumuz bünyesinde kütüphane açılışı var. Kütüphanemizde yaklaşık 3 bin 500, 4 bin kitap bulunmakta. Tabi kütüphaneyi oluştururken çok değerli katkıları olan ağabeylerimiz, arkadaşlarımız destekte bulundular. Bulunduğumuz ortam hem kütüphane, hem etüd salonu olarak açıldı. Kütüphanemiz sadece öğrencilerimiz için değil, Şenköy beldemizde bulunan bütün vatandaşlara uyacak, hitap edebilecek şekilde dizayn edildi. Kitaplarımız mevcut, katkı sunanlar için çok teşekkür ediyorum" dedi.