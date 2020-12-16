Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! Yeni bir yıl öncesi şüphesiz en çok çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları araştırılır. Bu yıl satışlar hem bayilerden hem online olarak yapılırken büyük ikramiyenin tam 100 bin TL olduğu duyuruldu. Zengin olma hayali kurarak Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet almayı planlayan vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmasına çıktı. Peki Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2021 MPİ Yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olunca heyecan ikiye katlandı. 31 Aralık 2020'de yapılacak yılbaşı çekilişi öncesi bilet fiyatları merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu…
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.
Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.
Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.
Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.