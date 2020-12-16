Mührü kırıp kumar oynadılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti, kumar oynandığını tespit ettiği bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında, iş yerinin ruhsatsız ve önceden mühürlenmiş olduğu ortaya çıktı. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir kumar makinesi de ele geçirildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis bölgede bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Durum üzerine harekete geçen Kağıthane Emniyeti, söz konusu bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, iş yerinin ruhsatsız ve daha önceden mühürlenmiş olduğu tespit edilirken, içeride bulunan bir kumar makinesine de el konuldu.

9 BİN 450 LİRA CEZA KESİLDİ



Polisler, adreste bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 3 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine Muhalefet" gerekçesiyle 9 bin 450 lira idari para cezası kesti.

TEKRAR MÜHÜRLENDİ



Söz konusu iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetlerine son verilmek amacıyla tekrar mühürlendi. İş yeri sorumlusu T.Ö. ise hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.