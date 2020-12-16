Muş’un 100 yıllık içme suyu sorununa sondajlı çözüm

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 73. Muş Şube Müdürlüğünce kente tespit edilen 7 noktada içme suyu temine için ilk sondaj çalışmalarını Sunay Mahallesi eski otogar alanında başlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla değişik noktalara vurulan 7 sondajla kuyu çalışmasına devam ettiğini söyledi.

Açılacak kuyularla kentin içme suyu sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşacağına vurgu yapan Başkan Asya, DSİ Genel Müdürü ile yapılan görüşmeler sonuncunda Alparslan 2 barajında temin edilecek. Muş'un içme suyu 1. Etap yapımı tamamlanıncaya kadar takviye amaçlı 7 noktada sondaj vurma çalışmalarına başlandığını belirterek şunları kaydetti:

"İçme suyu projesi ihalesi süresine başlarken, kente yaşanan içme suyu sıkıntısını bertaraf ede bilmek adına Belediyemizin talebi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde DSİ ekipleri tarafından şehrin 7 noktasında sondaj çalışmalarına başlattı. Alparslan 2 barajında Muşun içme suyu 1. Etap yapımı tamamlanıncaya kadar takviye amaçlı açılan sondaj kuyularından temin edilecek. İlk sondaj kuyusu eski otogar bölgesinde yapılmaktadır. Sırayla diğer sondaj çalışmaları devam edecektir. 3 ay içerisinde tüm sondajların tamamlanması ve açılacak kuyulardan temin edilecek suyun ana şebekesi ve depolarına aktarıldığı takdirde Muş n su sorununa büyük bir oranla çözümlenmiş olacaktır."

Alparslan-2 Barajının çok hızlı bir şekilde yürüyen bir proje olduğunu anlatan Asya, "Enerji üretimi ile birlikte kent merkezine arıtılmış temiz içme suyu verilecektir. Buradan getirilecek suyla şehrimizin 100 yıllık su sorunu ortadan kalkacaktır. Ben bu müjdeyi vatandaşımıza veriyorum. Özellikle yaz aylarında bağ-bahçe sulamaları başladığın da çok ciddi manada su sorununu çekiyoruz." diye konuştu.