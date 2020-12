Nevşehir Belediyesi'ni basan koyun çetesi, dünya basınında

Göreme ilçesinde bir çiftçinin sürüsünden kaçan bir koyun bir keçi ve üç kuzunun önce Nevşehir merkeze, ardından da belediye binasına girmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Belediyenin güvenlik görevlilerini kovalayan koyun çetesi, daha sonra belediyeye gelen vatandaşlara saldırdı. Bu anlar belediyenin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Nevşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı o görüntüler ülke sınırlarını aşarak dünya medyasının da gündemine oturdu.

DÜNYACA ÜNLÜ KANALLAR HABER YAPTI

Nevşehir Belediyesini basan koyun, keçi ve kuzuların ilginç görüntüsü dünya medyasında yer aldı. Bir çok ülkede televizyon ve gazetelere haber olan olayı İngiltere merkezli BBC News " Sürüden kaçan koyun, keçi ve üç kuzu, Türkiye'deki bir belediye binasında personeli kovaladı" başlığıyla ekranlarına taşırken, ABD merkezli CBS News Televizyonu ise; "Beş çiftlik hayvanı, Türkiye'nin Nevşehir kentinde yaşayanları taciz etti, insanları kovalayıp köşeye sıkıştırdı" başlığıyla duyurdu.

NEVŞEHİR DÜNYA MEDYASINDA

Nevşehir Belediye binasını basan koyun çetesinin dünya medyasındaki yansımaları ise şöyle;

REUTERS (İngiliz Haber Ajansı) "Belediye başkanı nerede? Türkiye'de bir koyun, bir keçi ve üç kuzu Nevşehir belediye binasına baskın düzenledi'

ABC News (ABD) "Türkiye'nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı. Yetkililer sonunda bir koyun bir keçi ve üç kuzuyu yakaladı"

Breakfast Television (Kanada) "Sokakta yürüdüğünüzü ve bir keçi, koyun ve üç kuzu tarafından kovalandığınızı hayal edin!Koşan insan Nevşehir, Türkiye'de olan tam olarak bu"

SKY News (İtalya) Türkiye'de bir grup koyun ortalığı kasıp kavurdu. Gerçekten yolda yürürken onlara yakalanmak istemezsiniz"

Geo English (Pakistan) "2020 yılında hiçbir şey imkansız görünmüyor!

Bir keçinin, koyun ve kuzularla # Türk şehri # Nevşehir'i nasıl ele geçirdiğini izleyin"

The Telegraphc (İngiltere) "Türkiye'deki Nevşehir Belediyesi binasına girmeye çalışan ziyaretçilere bir grup koyun ve keçi saldırdı. Belediyenin resmi Twitter hesabı bir koyun bir keçi ve üç kuzu tarafından esir alındık mesajıyla birlikte videoyu paylaştı"

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Uluslararası medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından da paylaştıkları Nevşehir'deki bir koyun, bir keçi ve üç kuzunun şehir macerasına yorumlar yağdı. Paylaşımlar binlerce beğeni alarak retweet edildi.

Koyunların ilginç görüntülerine İngiltere vatandaşı Chris F; "Bir kuzu çetesi ve girişi koruyan bir keçiniz varken belediye binası için güvenliğe ihtiyacınız yok" yorumunda bulunurken, Progressica adlı kullanıcı ise " Lütfen onları Beyaz Saray'a gönderin" dedi. Paula Doucette "Özetle 2020'de işe gitmek için dışarı çıktığınızda kızgın koyunlarla mücadele etmelisiniz" derken Krishnan SRP adlı sosyal medya kullanıcısı ise ; "Nevşehir Belediyesi binası personeli koyunla yüzleşecek kadar cesurdu ama sonunda kaçtı" yorumunda bulundu.

BAŞKAN ARI "BARIŞ İMZALADIK"

Koyunlarla ikna görüşmelerinin sonuç verdiğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, güvenlik ve vatandaşlara saldıran koyun ile birlikte çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; "İkna görüşmelerimiz sonuç verdi. Kendileriyle barış imzaladık" dedi.