Sahte içkiden zehirlenen adam ölü geldiği hastanede hayata döndü!

Çekirge Devlet Hastanesi'ne görme kaybı şikayetiyle başvuranların sayısının artması üzerine yapılan araştırmada sahte içki zehirlenmesi olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusuna devam ederken, İstanbul'daki bağlantıları da araştırıyor. Ayrıca İstanbul'dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından satıldığı kişilerden temin edildiği, kayıp 20 litreye de ulaşıldı.

Hastanede tedavileri süren 12 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

KAÇAK İÇKİYE DEV OPERASYON

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki faciasının ardından soruşturmayı genişletti. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir evin çatı katında kaçak içki üretildiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.K.'yi gözaltına alındı.

YAKLAŞIK YARIM TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 420 litre kaçak içki, 9 litre yurt dışı girişli kaçak içki ve alkol üretmeye yarayan damıtma malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da yaşanan sahte alkol faciası ve Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyon anı ve üretim tesisi, kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.