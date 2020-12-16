Ölümü neden olan mikser şoförü “Çukura düştüm” dedi

Adana'da seyir halindeyken çarptığı midibüs sürücüsü Aydın Sefa'nın (54) ölümüne, 5 yolcunun da yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen İzzet Kılıç (43), yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Çukura düştüğümü zannettim. Kaza olduğunu fark etsem, dururdum" dediği öğrenilen İzzet K., tutuklandı.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Olay, 10 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ara sokaktan Palmiye Caddesi'ne çıkan Aydın Sefa (54) yönetimindeki 01 S 0835 plakalı midibüs, seyir halindeki İzzet Kılıç (43) idaresindeki 34 NS 791 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan midibüsün sürücüsü Aydın Sefa ile birlikte 6 kişi yaralandı. Beton mikserinin sürücüsü İzzet Kılıç ise yoluna devam etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan midibüs sürücüsü Aydın Sefa, kazadan bir gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beton mikser sürücüsü İzzet Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin adresini belirleyen polis, Seyhan ilçesinde İzzet Kılıç'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen İzzet Kılıç ifadesinde, "Mikserin içi doluydu, aracın camları da kapalıydı. Bir ses duydum ancak çukura düştüğümü zannettim. Kaza olduğunu bilseydim, dururdum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.