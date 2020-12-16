Otomobil koltuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

H.Y ve M.K isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının bilgisinin alınması üzerine operasyon planlandı.

Şüphelilerin kullandıkları araç kontrol noktasında durdurularak uyuşturucu arama köpeği Kadeh tarafından araç araması yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan M.K. İsimli şüphelinin oturduğu koltukta zulalanmış vaziyette 1 kilo 316 Gram toz esrar maddesi bulunarak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.