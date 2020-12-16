Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobil koltuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Otomobil koltuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 Kilo 316 Gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:27 ABONE OL
Otomobil koltuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

H.Y ve M.K isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının bilgisinin alınması üzerine operasyon planlandı.
Şüphelilerin kullandıkları araç kontrol noktasında durdurularak uyuşturucu arama köpeği Kadeh tarafından araç araması yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan M.K. İsimli şüphelinin oturduğu koltukta zulalanmış vaziyette 1 kilo 316 Gram toz esrar maddesi bulunarak ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil koltuğuna zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA