Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı

Yaşanan pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve sonrasında bölgesel kalkınmaya yönelik atılacak adımların istişare edildiği Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma toplantısının ikincisi Diyarbakır ev sahipliğinde yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda geçmiş dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in bir konuşma yaptı.

Sözlerine bölgenin çok özel olduğunu belirterek başlayan Şahin, Dicle'nin ve Fırat'ın çocukları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Bölgenin bereketinin ve güzelliklerinin dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini kaydeden Şahin, "İnşallah, baharda yerli aşımızla birlikte çok hızlı bir şekilde hayatı toparlayacağız. Bunlar birer sonuç. Bugün adı korona yarın başka bir şey. Dünyayı cennete dönüştürmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün pandemiden sonra kurulan dünyada anahtar kodlar ne olacak, bugünden bunu görüp kendi şehrimizi, bölgemizi buna uygun hale getirmezsek yani yenilenmezsek yeniliriz. Rekabeti yönetemeyiz. Bu yüzden TBB olarak dünya nereye gidiyoru çalıştık." diye konuştu.

Salgınların ekonomiye etki ettiğini ve hızlı kararlar alınamadığında, sorunlara neden olduğunu aktaran Şahin, dünyada yeşil ekonominin gündemde olduğunu, bunları konuşmaları gerektiğini belirtti.

"BÖLGESEL TOPLANTILARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

TBB olarak bölgesel toplantıları çok önemsediklerini, bastıkları toprakların çok kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, "Bu ekonomi, istihdam, gelecek. Rabbim vereceği her şeyi vermiş. Kıpkırmızı bir toprak ve çok bereketli. Dünyaya bu gözle bakın, dünyanın hiçbir yerinde bu bereket yok. Bize düşen bunu nasıl kalkınma modelini dönüştüreceğiz. Dünya yeşil ekonomi diyor yapacak ilk yer Güneydoğu." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve dirençli şehirler kodlamasının biran önce yapılması, akıllı şehirler için yüksek teknolojilerin kullanılması gerektiğini aktaran Şahin, dijitalleşmenin önemli olduğuna değindi.

Yerli ve milli enerjinin, demokrasinin ve kalkınmanın yerelde başladığını ifade eden Şahin, "Sürdürülebilir kalkınma denilen bir şey var. Artık ekonomik kalkınma yetmiyor. Toplumsal huzur ve barış için sosyal adaleti ve barışı sağlamamız, insani gelişmişlik kriterlerinizi arttırmamız, çevresel kalkınmayı bir bütün olarak görmemiz lazım. Yalnızca devletten beklemeyeceğiz. Ankara versin biz de harcayalım demeyeceğiz. Öyle bir dünya yok. Kendi öz kaynağımızı nasıl çoğaltacağız? Biz Diyarbakır'ın ve bölgenin emrinde ve hizmetindeyiz. Bunu birlikte başarmamız lazım. Diyarbakır'ın dağlarında çiçekler açtığında burada festivaller yapacağız. Diyarbakır'ın çocuklarıyla çiçekler toplayacağız. Diyarbakır annelerinin ağlamadığı, güldüğü, başını yastığa koyduğunda umutla baktığı bir Diyarbakır, bölge istiyoruz. Bölge ve bölgenin insanı bunu hak ediyor. Bunun için el ele vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Vali Münir Karaloğlu ise yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin her şeyi değiştirdiğini ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

Pandemiyle birlikte üretim biçiminin, lojistiğin, tedarik ve çalışma biçimlerinin hatta memuriyetin bile değiştiğini ifade eden Karaloğlu, hiçbir pandeminin kıyamete kadar sürmediğini, pandeminin mutlaka son bulacağını, toplantının amacının da pandemi sonrası nasıl bir dünyanın kendilerini beklediğinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin pandemiyle mücadelede dünyada en başarılı ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Karaloğlu, "Bu bir tesadüf değil. Son 20 yılda sağlıkta devrim yaşandı. Bu da pandemide mücadelede başarı getirdi. Elbetteki pandemiyle mücadelenin sağlık ayağı yok. Ekonomiyle ilgili çok önemli tedbirler alındı. Can suyu kredileri verildi, sosyal destek paketleri açıklandı, en son esnafımız için açıklanan ve toplam tutarı 5 milyar lirayı bulan paketlerle ekonomiyi de ayakta tutmak. Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Pandemiye rağmen iç turizmde tur operatörlerinin tamamının sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde 3 gece 4 günlük turlar satılmaya başlandı"

Pandemiden çıkma sürecinde bölgesel kalkınmanın önemli olduğunu dile getiren Karaloğlu, bölgelerin potansiyelini ortaya çıkarmanın ve iş birlikleriyle güçlerini öteye taşımanın gerekliliğine değindi.

Karaloğlu, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizmi çalıştayı yapıldığını belirterek "Bölgede turizmi nasıl geliştireceğimizi, tanıtımın da şehir bazlı değil bölge bazlı yapılarak daha büyük imkalanlara nasıl ulaşabileceğimizle, ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıyı yapalı bir ay oldu ve şu anda pandemiye rağmen iç turizmde tur operatörlerinin tamamının sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde 3 gece 4 günlük turlar satılmaya başlandı. Şehir olarak değil bölgesel olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde nelerin olacağını gördük. Bu toplantıda da bir ilin diğer ilin eksiğini tamamlayacak potansiyelinin olduğunu görüyoruz." dedi.

Pandemiyle mücadelede ülkemizin dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Karaloğlu, bunun bir tesadüf olmadığını söyleyerek son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle sağlık sektöründe çok büyük dönüşümler yaşandığını, sağlık sektöründeki altyapı çalışmaları, Aile Hekimliği sistemi ve yeni Şehir Hastaneleri planlamaları ve yatırımlarının bugün pandemi ile mücadelede ülkemizi dünyanın en başarılı ülkesi haline getirdiğini vurguladı.

Pandemiyle mücadelede alınan ekonomik kararlara da değinen Karaloğlu, son kabine toplantısı sonrasında açıklanan ve 5 milyar TL'yi bulan ekonomik desteği işaret ederek "Pandemi sonrasında ülke, toplum, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de görüntülü ve sesli uzaktan bağlantı sistemiyle toplantıya katılarak birer konuşma yaptı.