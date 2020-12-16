Patent, Faydalı Model ve Tasarım Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz; Millî Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının temasının patent, faydalı model ve tasarım olarak açıkladı.

Alagöz; "Bu kapsamda, tüm meslek liselerimizde patent ve faydalı model geliştirilmesi temasına uygun olarak tanıtım ve eğitim programları düzenleniyor. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını artırmak için yapılabilecekleri değerlendirmek üzere çeşitli toplantılar düzenleniyoruz. Bugün de şube müdürümüz ve İl Patent birimi üyelerinin katıldığı toplantıda patent ve faydalı model girişimi için tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin detayları üzerinde durduk. Ortaöğretim seviyesinde fikri mülkiyet, tescil ve tescillerin ticarileşmesi farkındalığı ve kültürünün yaygınlaşmasının ekonomik gelişme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan toplantımızda başta mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları olmak üzere tüm okullarımızda patent, faydalı model ve tasarımın fikri mülkiyet açısından önemi ile ilgili farkındalığı artırmak için yapılabilecekler ele alındı. Patent- faydalı model ve tasarım il koordinatörleri Cem Akkaya ve Yusuf Gözel, tüm okullarımızda patent, faydalı model ve tasarımın fikri mülkiyet açısından önemi ile ilgili farkındalığı artırmak için yapılabileceklerle ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Ardından patent, faydalı model ve tasarım konularında mesafe alan okullarımızın ürün geliştirme ve başvuru süreçlerinin desteklenmesi ve sınai mülkiyet noktasında kültür geliştirmenin önemi vurgulandı." şeklinde konuştu

Patent seferberliğinin meyvelerinin kısa sürede alınmaya başladığını ifade eden Alagöz; "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda geride kalan zaman içinde faydalı model, tasarım ve marka tescili için ülkemiz genelinde alınan 44 patentin 7 tanesi ilimize ait olup; toplam 1168 başvurudan 47'sinin ilimizde bulunan okullarımız tarafından yapıldığını görüyoruz. Tüm tabloya baktığımız zaman iliniz bu alanda hep ortalamanın üzerinde çalışmalara imza atmış. Bu, şehrimiz için gurur verici. Devamının geleceğine de yürekten inanıyorum. Adıyaman bu hazırlık çalışmaları sürecinde farkını ortaya koyarak okullar içinde bu çalışmalardan sorumlu olacak yönetici ve öğretmenlerimizi belirlemiş, onların sürece adaptasyonlarına dönük ön bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarda emeği geçen Şube Müdürümüz Hasan Yay'ın nezdinde tüm İl Patent Birimi ekibine ve okullarımızda bu çalışmalara destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.