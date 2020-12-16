Piyasaya sürülecekti! 227 litre sahte alkol ele geçirildi!

İstanbul Emniyeti, sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 227 litre sahte alkol ele geçirilirken; iş yeri sahibi Tarık Ç. de gözaltına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde devriye gezen polis, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti. Konu üzerine harekete geçen Sultangazi Emniyeti durumu böbetçi cumhuriyet savıcısına bildirerek, iş yeri hakkında arama kararı çıkarttı. Adrese baskın düzenleyen polis, suçüstü yakalanan ve iş yeri sahibi olduğu öne sürülen Tarık Ç.'yi gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında bulunan 127 bin lira ve bir cep telefonuna el konuldu. Öte yandan adreste gerçekleştirilen denetimlerde ise; 60 litre etil alkol, 30 litre sahte viski, 137 şişe litrelik kaçak alkol ve çok sayıda etiket ile boş şişeyi de ele geçirildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Adreste denetimlerini tamamlayan Sultangazi Polisi söz konusu iş yerini, faaliyetlerine son vermek amacıyla mühürledi. Öte yandan gözaltına alınan iş yeri sahibi Tarık Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.