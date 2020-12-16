Ruhsatsız işyerini kumarhaneye çevirdiler

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde organize şekilde hareket eden ve ruhsatsız bir iş yerini kahvehane gibi kullanarak eğlence mekânı haline dönüştürdükleri tespit edilen bazı şahıslarla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldı.

15 Aralık 2020 günü saat 00.00'da Zonguldak Merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine yapılan uygulamada, 12 şahsın corona virüs tedbirlerine aykırı olarak, bir araya geldikleri ve ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynadıkları ayrıca kapalı alanda sigara içtikleri tespit edildi.

Yapılan kimlik kontrolünde R.K. (45), S.K. (43), B.T. (34), S.T. (40), B.Ö. (34), M.K. (35), U.Ö. (29), F.D. (36), M.K (37), H.S. (38), F.Ş.(37) ve T.A. (41) isimli şahısların her birine 900 Türk lirası ceza kesildi. Ayrıca iş yeri sahibine 3 bin 180 Türk lirası olmak üzere, toplamda 13 bin 980 Türk lirası idari para cezası uygulanarak iş yeri faaliyetine son verildi.

Öte yandan kapalı alanda sigara içilmesi ile ilgili idari para cezası düzenlendi olup, iş yerinin mühürlenmesi ile ilgili de gerekli yazışmaların başlatıldığı öğrenildi.