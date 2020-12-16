Sadakatsiz son bölüm izle! 16 Aralık Sadakatsiz 10 bölüm FULL İZLE Kanal D

Her Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 10. Son bölüm ile izleyenlerin karşısına çıktı. 16 Aralık 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen 10. Son bölümün ardından diziseverler "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Sadakatsiz 10 bölüm full izle Kanal D linki ile son bölüm özeti detaylarına bu başlık altındaki bağlantıdan erişebilirsiniz…
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Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde gece yarısı birden Asya'nın camına taş atılıyor. Taşla birlikte camlar yere iniyor. Büyük bir korkuya kapılan Asya ve Ali, hemen polis çağırıyor. Taşa sarılı olan kağıtta ise Asya tehdit ediliyor. Polisin gelmesiyle, Asya olayı anlatıyor ve şüphelendiği kişinin Selçuk olduğunu söylüyor. Kamera görüntülerinde yüzü belli olmayınca ise olay araştırılmak üzere erteleniyor. Asya, bu durumdan çok huzursuz olsa da Ali'ye bunu yansıtmıyor. Ali ise ondan habersiz Volkan'ı arayarak yanlarına çağırıyor. Peki Asya'yı tehdit eden kişi Selçuk mu?