Sahte içkiden 2 kişi öldü

Bursa'da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İ. (51) ile Ferdi N. (37), hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren 12 kişiden Mehmet T. (51), Fatih Y. (49), Sümer Ç. (51), İrfan Ç. (39), Mustafa D. (58), Ramiz H. ve Güner M.'nin komada olduğu, Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet K'nin ise bilincinin açık olduğu öğrenildi. Olayın ardından araştırma başlatan polis, sahte içkileri satan Erhan O. ile kendisine alkolü 5'er litrelik bidonlar halinde getiren Uğur K.'yı gözaltına aldı. Uğur K., sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi internet üzerinden aldığını söyledi. Polis ekipleri, Uğur K.'nın satış yaptığı 4 kişiye de ulaşarak, toplam 30 litrelik sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirdi.