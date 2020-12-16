Salça tartışmasından sonra kasiyer kadına tekme tokat saldırdı

Konya Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde bulunan market şubesinde Kasiyer H.Ş, yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi. Bunun üzerine marketin sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan Daban, genç kadına kasada müşteri varken hakaret içeren sözler söyledi. Müşteri gittikten sonra kasa bölümüne gelen Daban, H.Ş.'ye tekme-tokat saldırdı.

MÜDÜRÜN YANINDA BİLE VURMUŞ

H.Ş. emniyette verdiği ifadesinde dayak anını şu sözlerle anlattı:

"İş yerinde öğle yemeği yaptırmak konusunda Oğuzhan ile aramızda tartışma çıktı. Ben yemeği salçalı yaptıralım dedim. Oğuzhan ise bana ve diğer kasiyer arkadaşıma, 'Yemek işini bana bırakın, karışmayın, kesin çenenizi' dedi. Bu arada kasada müşteri alıyordum. Bende şaka amaçlı 'yolarım seni' dedim. Müşteri kasadayken bana 'Seninle görüşeceğiz' dedi ve gitti. Kasadaki işim bittikten sonra Oğuzhan yanıma geldi. 'Sen müşterinin yanında benimle nasıl konuşuyorsun? Sen kim olduğunu önce bir öğren' dedi. Bende kendisine, 'Asıl sen müşterinin yanında yanlış davranıyorsun' dedim. Bu konuda daha öncede uyarıldığını kendisine söyledim. Oğuzhan bana, 'Sen buraya gel. Aşağıya in sana ne olacağını göstereceğim' dedi. Bende cam balkonun altından geçip Oğuzhan'ın yanına gidiyordum. 'Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşuyorsun' dedim. Elleri ile başımı geriye doğru itti. Yüzüme yumruk attı. Karnıma ve sol baldırıma doğruda tekme attı. Çenemden tutmaya çalıştı. Kasiyer arkadaşım da sakin olun diye bizi ayırmaya çalıştı. Mağaza sorumlusu Oğuzhan'ı yanına çağırdı ve neler olduğunu sordu. Oğuzhan küfür ederek yanımıza geldi. Tekrar tekme ve yumruk ile bana vurdu. Daha fazla darbe almamak için kendimi savundum. Ben kendisine kötü söz söylemedim ve vurmadım. Şehir Hastanesine giderek tedavi oldum. Darp raporu aldım. Şikâyetçiyim" dedi.

Şikâyet üzerine Oğuzhan Daban, hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.