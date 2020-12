Şampiyon’un sırrı paça çorbasında!

Mersin'deki Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda İbrahim Çolak (25), halka aletinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Çolak, şampiyonaya hazırlanırken 9 ay önce omzundan ciddi bir sakatlık yaşadı. Ameliyat olduktan sonra şampiyonaya katılıp katılmayacağı konusunda soru işaretleri oluştu. Anne Sultan Çolak, doktorun da önerisiyle oğlunun sakatlığına iyi gelmesi için eşinin kasaptan aldığı kemik ve ayağı kaynattı. Oğlu için paça çorbası hazırladı. Şampiyonaya bir hafta kala kendini iyi hisseden İbrahim, yarışmaya katılmaya karar verdi ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatan altın madalyayı almayı başardı. Anne Sultan Çolak oğlunun sakatlığına iyi gelen paça çorbasının sırrını ve İbrahim ile ilgili bilinmeyenleri SABAH'a anlattı.Ameliyattan sonra İbrahim'in "kemiklerine iyi gelir" diye paça çorbası yaptığını belirten ev hanımı anne Sultan Çolak, "Doktorumuz da zaten bunu önermişti. 2-3 ay boyunca paça çorbası hazırladım, faydalı oldu" dedi. Oğlunun 5 yaşındayken jimnastiğe başladığını, zoru başarmayı çok sevdiğini de dile getiren anne Çolak, "İbrahim bebekken henüz yürümeye başlamadan önce şınav çekmeyi öğrendi. Babası da sporcu. Eşim yıllardır sabah kahvaltıdan önce şınav ve mekik çekerdi. İbrahim'e de gösteriyordu. Birlikte mekik ve şınav çekerlerdi. Eşim tekvando yaptı. 30 yaşlarında da atletizme başladı. Şimdi maraton koşuyor. Lisanslı sporcu. Sonra beni de alıştırdı. Ben de lisanslı sporcuyum. Beraber koşuyoruz" diye konuştu.Şampiyon sporcu, omzundan yaşadığı sakatlıktan sonra annesinin hazırladığı paça çorbasının adeta ilaç gibi geldiğini söyledi. İbrahim Çolak, "Bu başarı tabii ki tesadüf değil. Yıllar öncesinden bunun sinyalini vermiştik. Bu yarışmaya katılmadan önce hedefim altın madalya kazanmaktı. 9 ay önce sağ omzumdan bir ameliyat olmuştum. Yarışmaya katılıp katılmayacağım son hafta belli oldu. Takıma girdim ve yarışma haftası performansım her geçen gün daha da iyi oldu. Annemin çorbası ile iyileşme sürecim hızlandı" ifadelerini kullandı.İbrahim Çolak, 2019 Dünya Jimnastik Kupası'nın Avustralya ayağında yaptığı ve Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından "The Colak" ismiyle literatüre geçirilen hareket için 3 ay hazırlandığını söyledi. Avustralya'dan bir hafta önce bu hareketi Dünya Kupası'nda yapmaya karar verdiğini kaydeden Çolak, "Tarihe adımı yazdırmış oldum. Ömür boyu o kural kitapçığında bu hareketin adı 'The Colak' olarak geçecek. Gururluyum" diye konuştu.