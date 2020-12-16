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Valisi'nden fotoğraflı takip

Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılarından oluşan 8 kişilik 'özel ekip' şehrin kalabalık yerlerini fotoğraflayıp kendisine iletiyor. Çekilen fotoğrafları inceleyen Vali Dağlı, kalabalık yerlere anında müdahale ediyor.

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Giriş Tarihi: 16.12.2020 20:20 ABONE OL
Samsun Valisi'nden fotoğraflı takip

Korona virüs vakaların artış gösterdiği Samsun'da Valilik yeni tedbirler alıyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ve fotoğrafçıları yoğunluk olan cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin belirli aralıklarla fotoğrafını çekerek anında Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Yoğun olduğu tespit edilen bölgelere Vali Dağlı anında polis ekiplerini sevk ediyor.

"TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüse karşı tedbirin önemine işaret ederek, "Tedbirlerimizi artırdık. Bugünlerde HES kodu denetimlerini sıklaştırıyoruz. Alınan tedbirlerin sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Rehavete kesinlikle kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle, dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan sürdürmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın duyarlılıklarının had safhada olmasını özellikle rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

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Samsun Valisi'nden fotoğraflı takip
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