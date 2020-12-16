Samsun Valisi'nden fotoğraflı takip

Korona virüs vakaların artış gösterdiği Samsun'da Valilik yeni tedbirler alıyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ve fotoğrafçıları yoğunluk olan cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin belirli aralıklarla fotoğrafını çekerek anında Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Yoğun olduğu tespit edilen bölgelere Vali Dağlı anında polis ekiplerini sevk ediyor.

"TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüse karşı tedbirin önemine işaret ederek, "Tedbirlerimizi artırdık. Bugünlerde HES kodu denetimlerini sıklaştırıyoruz. Alınan tedbirlerin sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Rehavete kesinlikle kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle, dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan sürdürmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızın duyarlılıklarının had safhada olmasını özellikle rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" dedi.