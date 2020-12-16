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Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisine 27’şer yıl hapis

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 16.12.2020 ABONE OL
Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisine 27’şer yıl hapis
Eskişehir'de geçen sene Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin (75) ve eşi Zehra (65) Sarar'ın evine girip el ve ayaklarını bağladıktan sonra kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'un (33) 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması tamamlandı. Mahkeme, Lulia Dragusan ile sevgilisine 'nitelikli yağma'dan 14'er yıl, 'mala zarar verme'den 1'er yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 12'şer yıl olmak üzere toplamda 27'şer yıl hapse mahkûm etti.
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Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisine 27’şer yıl hapis
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