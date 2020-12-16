Şehitler fidanlığına 500 meyve ağacı dikildi

Kayseri İl Jandarma komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte ağaç diken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, en güzel eserin yarınlar için ağaç bırakmak olduğunu söyledi.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik de, oluşturulan fidanlığa ağaç desteğinde bulunan Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından şehitlik fidanlığına belediye çalışanları ve jandarma erleri tarafından ağaç dikildi. Ağaçlara, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın isimlerinin bulunduğu levhalar asıldı.

500 AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

Başkan Yalçın ve Albay Çelik, daha sonra fidanlığa ağaç diken jandarma ve komandolarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonunda Jandarma Şehitler Fidanlığı'na Talas'ın simgesi başta karadut olmak üzere 12 çeşit meyve ağacından oluşan 500 ağaç toprakla buluşturuldu.