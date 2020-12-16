Sel, tarım alanlarını vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Turuncu Kod' verdiği Antalya'da yaşanan sel felaketi en çok tarım alanlarını vurdu. Antalya'da yağmur ve sonrasındaki sel sebebiyle 3 bin dekar kapalı, 6 bin 530 dekar açık olmak üzere toplam 9 bin 530 dekar ekili alan zarar gördü. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada en çok zararın Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerinde yaşandığı vurgulanırken, "Su baskını afetlerinde kesin zararın tespit edilmesi, suyun tamamen çekilmesi ile mümkün olduğu için, kesin zarar tespiti suların çekilmesi sonrasında gerçekleştirilecektir" denildi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, yaşanan selin 19 ilçeden 15'ini etkilediğini belirterek, "Kemerağzı bölgesinde 8 bin dönüm arazinin yüzde 50'si su altında kaldı. Çiftçi zor durumda" dedi. En fazla yağış metrekareye son 48 saatte 252.2 kilogram ile Antalya Havalimanı bölgesinde kaydedildi.