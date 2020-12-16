‘Senin çocuğun olmaz’ dediler, ‘Baba’ oldu!

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Efdal Altunbaran, 2001 yılının Mayıs ayında arkadaşının evinin çatısından düşerek sakat kaldı. Çatıdan bir alttaki balkona hortumla inmeye çalıştı çünkü kapıda kalmışlardı. Düşerken alttaki balkona bellini vurdu. Panikle insanlar kaldırmaya çalıştı. Henüz 11 yaşındaydı, felç kalmıştı. 3 ay yoğun bakım, 3 ay normal serviste yattı. Sonra aylarca fizik tedavi hastanesinde kaldı. Tam bir yılını hastanelerde geçirdi. Doktorlar ayağa kalkması için yüzde 1'lik şans veriyordu, ayağa kalkamadı. Ancak hiç pes etmedi, yaşamayı seviyordu, evde bunalıyordu. Önce depresyondan ve anti-depresanlardan kurtuldu, sonra da tekerlekli sandalye ile basketbol takımına girdi. Spor hayatını değiştirmişti, evde yatarak ölmeyeceğim diyordu, sosyalleşmeye başlamıştı. Ailesi de bu durumdan son derece memnundu.

'ONUN ÇOCUĞU OLMAZ' BASKILARI BUNALTTI!

Üstelik aşık da olmuştu, onu seven bir kız arkadaşı vardı. Flört dönemi 5 sene sürdü çünkü eşi Asuman Altunbaran'ın ailesi evlenmelerini istemiyordu. Kaçtılar. Evlendiler. Asuman Altunbaran, 'O adamın çocuğu olmaz' baskılarından bunalmıştı, çocuk sahibi olmak istiyordu.

Ancak Efdal Altunbaran'ın travmaya bağlı olarak gelişen erkek kısırlığı ellerini kollarını bağlıyordu. Tıbben 'çocukları olmaz' diye düşünerek önce bazı bitkisel yöntemleri denemeye karar verdiler. Bu süreç hüsranla sonuçlandı ve maddi manevi çok yoruldular.

TÜM BİRİKİMLERİ TEDAVİYE GİTTİ

Efdal Altunbaran hem maçlara gidip para kazanıyor, hem de bir hastanede memur olarak çalışıyordu. Efdal Altunbaran'ın ailesi ile birlikte yaşıyorlar, iki işte birden çalışan Efdal'ın maddi tüm birikimlerini de tedaviye veriyorlardı.

Efdal Altunbaran, çalıştığı hastanede Op. Dr. Sertan Aksu ile arkadaştı. Ona danışmaya karar verdi. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Sertan Aksu, 'Gelin, bir muayene edelim' demesi ile çok heyecanlandılar. Tedaviye başlamaya karar veren Altunbaran çiftinin, yapılan mikro tese ameliyatıyla sperm bulunmasıyla hayatları bir anda değişti, umutları yeniden yeşerdi. İlk denemede başarılı sonuç alınamasa da pes etmediler ve ikinci denemede kızları Reyyan'ı kucaklarına aldılar.

"PROBLEMİ ERTELEMEK ÇÖZÜM DEĞİL, ÜZERİNE GİDİN"

İstabul Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Sertan Aksu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

Altunbaran çifti, defalarca bazı tedavileri uygulamışlardı ve bu tedavilerin bazıları yeterli olmamakla birlikte, bazı yanlış tedaviler de vardı. Efdal, gençlik döneminde geçirdiği kaza sonucunda omurilik felci olmuştu ve bununla ilgili bir takım problemler yaşıyordu. Normal yoldan gebeliğin olması çok mümkün değildi. Omurilik felci olan birçok hastada normal yoldan gebelik zor gerçekleşiyor. Tedaviye ihtiyaç oluyor. Biz de bir tedavi protokolü oluşturduk. Tedavi sırasında hem erkek eşe, hem de kadın eşe bir takım işlemler yapmamız gerekiyordu. İlk değerlendirmemizde azospermi durumu vardı (erkekte üst üste 3 kere verilen örnekte hiç canlı sperm olmama durumu), ilaç tedavileri olmakla birlikte mikro tese operasyonu yaptık. Ameliyatla erkek üreme organı testisten küçük kesiler aldık. Bu spermler yumurtayı dölleyebilecek kapasitede ise, kadından yumurta alıp bu spermi enjekte ediyoruz. 5. Gün embriyosu yapıyoruz. Birden fazla embriyo elde edersek dondurulmuş embriyolar oluyor ve şansları daha fazla oluyor. Planladığımız tedavi düzgün ilerledi. Bu hastamızda 2 embriyo elde ettik. Birinci deneme başarısız olunca biraz üzüldük ama ikincide başarıyı yakaladık. Eğer kardeş isterlerse aynı tedavi protokolünün tekrarlanması gerekiyor. Bir problem varsa bunu ertelemek ya da üzerini örtmek çözüm değil. Bu problemi çağdaş, tıbbi yöntemlerle yenmelisiniz."

FOTOĞRAFLAR: HATİCE ÇİNAR/SABAH