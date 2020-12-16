Ülkemizde artan vaka sayısını düşürmek amacıyla alınan önlemlerden birisi de seyahat izin belgesi oldu. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşların yol izni belgesine ihtiyaçları var. Şehir dışına çıkma yol izni olarak da adlandırılan seyahat izin belgesi e devlet üzerinden alınıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgınının da yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirirken seyahat izin belgesi sorgulamaları hız kazandı. Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerektiği biliniyor…