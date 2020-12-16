SON DAKİKA! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı! Mikser sürücüsünden akılalmaz ifade!

"ARACIN ÇUKURA DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNETTİM. KAZAYI POLİSLER GELİNCE ÖĞRENDİM"

Zanlı ifadesinde beton mikserinin dolu olduğunu, aracın camlarının da kapalı olduğunu bu nedenle kazayı hissetmediğini aracın çukura düştüğünü zannettiğini belirterek, "Bu nedenle kaza yerinde durmadım. Kaza olduğunu bilsem dururdum. Kaza olduğunu polisler gelince öğrendim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.