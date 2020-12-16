SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, kaçta başlıyor ve bitiyor?

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler gündemden düşmüyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak için bir dizi önlem alınırken risk grubu taşıyan yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte genelge detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Coranvirüs tedbirleri en üst seviyede devam ederken 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yaşlıların hafta içi 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları yasaklandı.