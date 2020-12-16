Son dakika! Antalya'daki korkunç cinayette yeni detay ortaya çıktı! Sevgili katili, cezaevinden izinli çıkmış

CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Operasyon başlatan ekipler, Erhan Razı'yı gözaltına aldı. Erhan Razı'nın sorgusunda, Demchenko'yu sevdiğini, kendisi ile 6 ay önce cezaevinden izinli çıktığında tanıştıklarını ve evlenmeyi düşündüklerini, aralarında çıkan tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Razı ifadesinde, cesedin kokmaması için de odadaki klimayı soğuğa ayarladığını belirtti.