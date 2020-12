Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: 113 yaşındaki Arzu Nine koronavirüsü yendi: Sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı!

2 Aralık günü evinde rahatsızlandı. Götürüldüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arzu Sınıroğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün boyunca gözetim altında tutulan Arzu Nine corona virüsü yenmeyi başardı. Kendisini uğurlayan sağlık çalışanlarına "Ben ölürsem hepiniz geleceksiniz" diye de espri yapan Arzu Nine sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Kırıkkale'de yaşayan 6 çocuk annesi 113 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Arzu nine, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

ESPRİ YAPMAYI İHMAL ETMEDİ Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuk annesi 113 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, 2 Aralık günü kızıyla yaşadığı evde rahatsızlandı. Daha sonra ambulansla götürüldüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sınıroğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. 1 gün yoğun bakımda yattıktan sonra servise alınan 113 yaşındaki Arzu nine, hastanede 14 gün boyunca gözetim altında tutuldu. Yapılan tedavilerin ardından test sonucu negatif çıkması sonucu tamamen sağlığına kavuşan Arzu nine, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e de selam gönderen Arzu nine, kendisini uğurlayan sağlık çalışanlarına "Ben ölürsem hepiniz geleceksiniz" diye de espri yapmayı da ihmal etmedi.