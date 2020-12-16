Son dakika haberi: 113 yaşındaki Arzu Nine koronavirüsü yendi: Sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı!



"GENEL DURUMU İYİ OLUNCA DA ŞİFA İLE TABURCU OLDU"

Sadece baş ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini ifade eden Toksoy, şunları kaydetti:

"Yaşı itibariyle polikliniğe getirildi. Orada hastayı değerlendirdik. Sadece baş ağrısı vardı. Akciğer tomografisini çektik. Saturasyonu 92'ydi. Biraz takip etmek istedik. Genel durumu iyiydi. Ama oksijen durumu biraz düşmeye başladı. 80'leri gördük. Dolayısıyla da hasta ileri yaşta olunca yoğun bakımda tedbir amaçlı yatırdık. Yoğun bakımda 1 gün takip ettik. Ardından oksijeni toparlayınca 90'ın üzerine görünce serviste takip etmeye başladık. Çok da geniş olmayan antibiyotik yeterli oldu. Prednol yine devam ettik. Genel durumu iyi. Saturasyonu yine 90'ın üzerinde seyrediyor. Onun haricinde nefes darlığı yok hastanın. Genel durumu iyi olunca da şifa ile taburcu oldu."