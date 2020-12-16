Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Ayasofya'da rezalete imza atmıştı! Dava açıldı

Son dakika haberi: 'da rezalete imza atmıştı! Dava açıldı

'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da üzerine yatarak veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "hayasızca harekette bulunma" ve "müstehcenlik" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:23 Son Güncelleme: 16.12.2020 22:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Ayasofya'da rezalete imza atmıştı! Dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ayasofya'da rezalete imza atmıştı! Dava açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA