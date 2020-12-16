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SON DAKİKA HABERİ: dehşet dakikaları! Kan donduran cinayetin ayrıntıları kan dondurdu

Son dakika haberi... 'nın Çumra ilçesinde Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 19:23 Son Güncelleme: 16.12.2020 19:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Konya dehşet dakikaları! Kan donduran cinayetin ayrıntıları kan dondurdu

Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Konya dehşet dakikaları! Kan donduran cinayetin ayrıntıları kan dondurdu
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