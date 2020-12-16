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Son dakika haberi: Yemin dizisinde numarası yayınlanan vatandaş kabusu yaşadı

Son dakika haberi: Yurt dışında da yayınlanan bir dizide numarası yayınlanan vatandaş dizi yapımcıları ile davalık oldu. 'da yaşayan Erol D., ‘Yemin' dizisinde cep telefonu numarasının izinsiz yayınlandığı iddiasıyla dava açtı. Erol D. "Fas'tan geceleri mesaj geliyor, bıktım" dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Yemin dizisinde numarası yayınlanan vatandaş kabusu yaşadı

Son dakika: Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7'de yayınlanan 'Yemin' adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının görüntülendiğini fark etti. Erol D., Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İlgili sahnenin Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında yayınlandığını belirten Erol D. durumdan şikayetçi.

GECELERİ UYGUNSUZ FOTOĞRAF ATIYORLAR

Erol D. 'Yemin' adlı Türk dizisinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia ederek yapımcı şirkete dava açtı. Erol D. "Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz" dedi.

DİZİNİN BİR BÖLÜMÜNDE NUMARASI YAYINLANDI

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7'de yayınlanan 'Yemin' adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, 'Yemin' adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü anlatıldı.

DAVA AÇTI

Dava dilekçesinde, "Dizinin Fas'ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır. İlgili sahnede Cemre'nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.'nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur" denildi.

TACİZE MARUZ KALIYOR

Dilekçede ayrıca "Sosyal hayatında da büyük sorun yaşayan Erol D. gelen telefonlar yüzünden emekliliğin tadını çıkaramamış, huzurlu bir hayat sürememiştir. Bu olay nedeniyle bırakın huzurlu bir hayat sürmeyi 7/24 dilini dahi anlamadığı insanların telefon tacizlerine maruz kalmaktadır" denildi. - Akşam

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Son dakika haberi: Yemin dizisinde numarası yayınlanan vatandaş kabusu yaşadı
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