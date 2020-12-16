Son Dakika Haberi: Yoğun kar yağışı geliyor! Yılbaşına 1 hafta kala flaş hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayın 23'ünden itibaren ise kar yağışları yurdun birçok kesimine yayılacak.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu