Son dakika haberler: Antalya'daki feci kazada kahreden detay! Ölen genç, 2 gün önce baba olmuş...

2 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ, KAYINVALİDESİNİN CENAZESİNE GİDİYORDU

Kumluca'da seracılıkla yapan Adem İşler'in, 2 gün önce baba olduğu, vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak üzere Mehmet Aydoğmuş ile birlikte Burdur'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.



Mehmet Aydoğmuş