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Son dakika haberler: 'daki feci kazada kahreden detay! Ölen genç, 2 gün önce baba olmuş...

Kumluca- kara yolunda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Karşı yönden gelen ticari araçla çarpışan otomobildeki 26 yaşındaki Adem İşler ve 30 yaşındaki Mehmet Aydoğmuş olay yerinde yaşamını yitirdi. Korkunç olayda ortaya çıkan acı detay ise yürekleri dağladı. Son dakika haberine göre Adem İşler'in 2 gün önce baba olduğu, Antalya Kumluca'dan Burdur'da vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Ticari aracın sürücüsü Kerem Karademir (38) ise yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:28 Son Güncelleme: 16.12.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika haberler: Antalya'daki feci kazada kahreden detay! Ölen genç, 2 gün önce baba olmuş...

SON DAKİKA: ANTALYA'DAKi KORKUNÇ KAZADA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sabah saatlerinde Kumluca- Antalya kara yolunda meydana geldi. Kumluca'dan Antalya yönüne giden Mehmet Aydoğmuş'un kullandığı 07 AZM 40 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kerem Karademir'in kullandığı 20 U 9570 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Aydoğmuş ve beraberindeki Adem İşler ile ticari araç sürücüsü Kerem Karademir, araçlarda sıkıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Aydoğmuş ile Adem İşler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler'in cenazeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi.


Adem İşler

2 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ, KAYINVALİDESİNİN CENAZESİNE GİDİYORDU

Kumluca'da seracılıkla yapan Adem İşler'in, 2 gün önce baba olduğu, vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak üzere Mehmet Aydoğmuş ile birlikte Burdur'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.


Mehmet Aydoğmuş

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Son dakika haberler: Antalya'daki feci kazada kahreden detay! Ölen genç, 2 gün önce baba olmuş...
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