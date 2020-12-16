Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler: Çocuğuna bilgisayar siparişi vermişti, gelen paketi açınca şok oldular!

haberler: Çocuğuna bilgisayar siparişi vermişti, gelen paketi açınca şok oldular!

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan bir vatandaş, çocuğunun uzaktan eğitimde daha başarılı olması için ona bir elektronik marketten laptop satın aldı. Ancak gelen kargo paketini açan aile, gözlerine inanamadı. Heyecanla bekledikleri kutunun içinden bilgisayar yerine 3 tane kitap çıktı. Açıklama yapan baba İlyas Alparslan, "İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo şirketi elektronik marketle iletişime geçmemizi istediler, çocuklarım çok mağdur oldu" dedi. İşte haberinden detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:18 Son Güncelleme: 16.12.2020 16:38 ABONE OL
Son dakika haberler: Çocuğuna bilgisayar siparişi vermişti, gelen paketi açınca şok oldular!

Çekmeköy Çamlık Mahallesinde yaşayan Alparslan ailesi, telefondan uzaktan eğitim derslerine katılmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi oğulları Efe Kerim Alparslan'a sürpriz yapmak için elektronik mağazasından bilgisayar siparişi verdi. Baba Alparslan'ın siparişi 3 gün sonra aileye ulaştı. Alparslan, paketi görünce heyecanlanan oğlu Efe Kerim'e sürpriz yaptıklarını söyleyerek verip açmasını istedi.

BİLGİSAYAR BEKLEDİLER, 3 ADET KİTAP ÇIKTI

Küçük çocuk bilgisayar kutusunu görünce heyecanlanan Efe Kerim Alparslan, bir an önce paketi açmaya çalıştı. Bu sırada baba çocuğunun heyecanını ve paketi açmaya çalışmasını telefonuna kaydetmeye başladı. Paketin açılmasıyla birlikte bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.

"LAPTOP YERİNE SADECE KUTUSUNU GÖNDERMİŞLER VE İÇİNDEN KİTAPLAR ÇIKTI"

Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD'si kağıtlarda yırtılarak alınmış.

Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar ve EBA'dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo şirketi elektronik marketle iletişime geçmemizi istediler, çocuklarım çok mağdur oldu" dedi.

"LÜTFEN SORUNUMUZU HALLEDİN"

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, "Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydık.

Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Hayatı kabusa döndü, hakime böyle seslendi: Yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: Çocuğuna bilgisayar siparişi vermişti, gelen paketi açınca şok oldular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA