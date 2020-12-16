Son dakika haberler: Çocuğuna bilgisayar siparişi vermişti, gelen paketi açınca şok oldular!

"LAPTOP YERİNE SADECE KUTUSUNU GÖNDERMİŞLER VE İÇİNDEN KİTAPLAR ÇIKTI"



Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD'si kağıtlarda yırtılarak alınmış.