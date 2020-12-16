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Son dakika haberler! Evde böyle yakalandılar! 1'i kadın 8 kişiye uyuşturucu baskını...

'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir evde toplanan 1'i kadın 8 kişi, uyuşturucu partisi yaparken polis ekiplerinin düzenlediği baskınla yakalandı. Son dakika haberine göre gözaltına alınan kişilere sosyal mesafeyi ihlal gerekçesi ile 3.150 lira ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:28 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika haberler! Evde böyle yakalandılar! 1'i kadın 8 kişiye uyuşturucu baskını...

SON DAKİKA HABERİ! KAYSERİ'DE EVDE UYUŞTURUCU PARTİSİ VERENLERE ŞOK BASKIN

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Y.G.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yapıldığı, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği ve uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisini aldı.

Bu kapsamda çok sayıda ekip eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan E.A., M.A.A., R.K.G., S.Y., O.R., O.T., O.Y. ve Y.G. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise satışa hazır fişek olarak tabir edilen bonzai ve çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilere sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberler! Evde böyle yakalandılar! 1'i kadın 8 kişiye uyuşturucu baskını...
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