Son dakika haberleri: Hayatı kabusa döndü, hakime böyle seslendi: Yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın

"TEHDİT MEKTUPLARI ALDIM"



F. Y., mahkemeden çıkan kararla ilgili olarak ta "Aracımı kundakladığını itiraf ediyor ama tahliye ediliyor. Ben kesinlikle adaletin yerini bulduğuna inanmıyorum. 1 ay içeride yattı, daha sonra tahliye edildi. Ama bundan önceki evreler de var. Sadece kundaklama değil ki; benim de özel hayatım ihlal edildi, haneye tecavüz var, silah attı defalarca, erkek arkadaşımı, ailemi tehdit etti. En son 3 ay uzaklaştırma kararı aldım. Dün benim işyerimi ziyaret ediyor ve beni soruyor. Ben gelmeden yarım saat önce gelmiş. 'Beni arasın' demiş.. Bizim bu adamla zaten davalarımız var. Onunla husumetimiz var ama hala işyerime gelip beni sorabiliyor ve benim onu aramamı bekliyor. Daha önce de tehdit mektupları da aldım bu adamdan. Korunan bir insan olduğunu ve ne yaparsam yapayım ona hiçbir şey olmayacağını söylüyor. 'En sona seni bırakırım, çok fazla çığlık yükselir. Çok ölümler olur, o da oturur izler", "Sana karşı hala zaafı varken, kendini affettir" tehdit mektupları aldım bu kişiden şeklinde konuştu.





"AİLEM VE KENDİ ADIMA ÇOK KORKUYORUM"



Can güvenliğinin olmadığını belirten F. Y., " Ailem adına, kendi adıma çok korkuyorum. Devletin ban sahip çıkmasını istiyorum. Polis merkezine geldim ve kendisini ihbar edeceğim. Nişanlı olduğunu öğrendim ve o kadına yönelik de endişelerim var. Çünkü o da bir kadın" ifadelerine yer verdi.



"İTİRAZ KABUL EDİLMESİNİN ARDINDAN TEKRAR TUTUKLANACAK"



Bugün görülen duruşmada ise A.H.Y, 2 sene önce F.Y'ye karşı işlediği 'konut dokunulmazlığı' ve 'silahlı saldırı' nedeniyle 3 buçuk yıl ceza aldı. F.Y'nin avukatı Mehmet Çalık, "Adalet bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Saldırgan konut dokunulmazlığı ve silahlı saldırı nedeniyle 3 buçuk yıl ceza aldı. Gerekli şekilde adaletli yargılama ile ceza verildi. Ancak araba yakma olayı ile ilgili tahliye edilmesi bizi zor duruma bıraktı. Koruma kararına rağmen müvekkili hala rahatsız etmektedir. İlgili mercilere itiraz ettik. İtiraz kabul edilmesinin ardından tekrar tutuklanacak. Sanık hala tehlike arz ediyor. Savcı da bizim gibi araba yakma olayı ile ilgili tahliyeye itiraz etti. Adalete, savcılara hakimlere güveniyoruz" dedi.

Sanığın duruşmada F.Y'yi kışkırtmaya çalıştığını belirten Çalık, "Bu durmayacak. Kendi davranışları normal değil. Bugün aldığı 3 buçuk yıl ceza, 2 sene önce işlediği suçtandı. Suçları artarak devam ediyor. Daha önce konut dokunulmazlığı ihlali, silahlı saldırı, araba parçalama davası vardı. Şimdi de araba yaktı. Daha korkunç ne olabilir?" diye konuştu.