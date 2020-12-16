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: Mahalleli kötü kokudan rahatsız olunca yılbaşına sayılı günler kala yakalandılar! Litrelerce sahte alkol ve onlarca şişe...

haberine göre; Yılbaşına sayılı günler kala, İstanbul'un ilçesinde dönüştürülmüş bir işyerinde sahte içki üretimi gerçekleştirildi. Mahallenin kötü kokulardan rahatsızlığı sonrası harekete geçen zabıta ekipleri durum tespitini yaptıktan sonra polislere haber verdi. Yapılan baskında 200 litre sahte alkol ile, birçok ünlü firmaya ait alkol şişesi ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:26 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:46 ABONE OL
Son dakika: Mahalleli kötü kokudan rahatsız olunca yılbaşına sayılı günler kala yakalandılar! Litrelerce sahte alkol ve onlarca şişe...

Sultangazi'de imalathaneye dönüştürülen bir iş yerine zabıta ekiplerinin yaptığı baskında 200 litre sahte alkol ele geçirildi.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bir binanın giriş katında bulunan iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri zabıtaya ihbarda bulundu.

Adrese gelen zabıta ekipleri, iş yerinde sahte alkol imal edildiğini tespit etti. Ekipler durumu polise bildirdi. Polis ve zabıta ekipleri, yaklaşık 200 litre sahte alkol, çok sayıda boş şişe ve içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, İstanbul'da birçok iş yerine sahte içki sattığı, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi artırdığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Mahalleli kötü kokudan rahatsız olunca yılbaşına sayılı günler kala yakalandılar! Litrelerce sahte alkol ve onlarca şişe...
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