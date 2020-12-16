Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Bu maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsül içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.