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Son dakika: satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan tropikal meyvelerin içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram eroin, tekstil eşyasına gizlenmiş 57 kilogram ve valiz içerisine gizlenen 96 kilogram esrar yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:46 Son Güncelleme: 16.12.2020 11:48 ABONE OL
Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı. Burada şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Köpeklerin de valizlere tepki vermesi sonucu açılarak aranan valizlerin içerisinde tropikal meyvelerin bulunduğu saptandı. Bu meyvelerin dış yüzeyleri kesildiğinde içlerinde bulunan kapsülde gizlenmiş yabancı bir madde olduğu tespit edildi.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Bu maddeden alınan numunenin ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı. Toplam 67 kapsül içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir milyon lira değerinde eroin ele geçirildi.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

BAGAJDA 8 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise yapılan risk analizi neticesinde Türkiye'ye getirdiğinden şüphelenilen kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Şüpheli valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra hem x-ray cihazı hem de narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Yapılan kontrol sonrasında içerisinde olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi ve operasyon için şüpheli yolcunun valizlerini teslim alması beklendi.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Ancak takip altındaki yolcu, valizleri teslim almadan havalimanını terk etmek istedi. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurulan şüphelilerin hem üzeri hem de valizleri arandı.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Şüpheliye ait valizlerin içerisinde tekstil eşyası altına gizlenmiş toplam 57 kilogram esrar cinsi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

Üçüncü operasyonda ise toplam 96 kilogram esrarı valizlerine gizleyerek Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Yapılan kontrol neticesinde şüpheli, bagajında gizlenmiş yaklaşık 8 milyon lira değerindeki ile yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL

6 YABANCI YOLCU TUTUKLANDI
İstanbul Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç operasyon sonucunda yaklaşık 13 milyon 500 bin lira değerinde 155 kilogram ağırlığında ele geçirilirken uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı uyruklu 6 yolcu gözaltına altı işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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Son dakika: Uyuşturucu satıcılarından şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Piyasa değeri 13 milyon TL
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