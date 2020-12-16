Son dakila | Sinop'ta bir garip olay: "2020 yılından kurtulmak istiyorum" diyerek isyan etti!

'2020 YILI BİZE HİÇ İYİ GELMEDİ'



Sinop'ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını böyle anlattı:



"Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı".