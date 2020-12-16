Devreden büyük ikramiyenin 20 milyon TL'yi aştığı 58 sayılı Süper Loto çekilişi bugün canlı yayın ile yapıldı. Milli Piyango Online idaresinde gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Aşağıda, son çekiliş sonuçları, Süper Loto'nun bugünkü çekilişi ile ilgili detaylar ve canlı çekiliş sayfası yer alıyor. İşte, 15 Aralık Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama ekranı...

MPİ İLE SÜPER LOTO SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 15 Aralık itibariyle 20 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.