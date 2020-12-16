Tedavisi için 2,5 milyon dolar gerekiyor: Dünyalar tatlısı Ebrar’a umut olalım

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde esnaflık yapan 37 yaşındaki Rahmi Toktaş ile ev hanımı eşi Hilal Toktaş (34), Eren (15), Elif (13) Erdem (10) ve Emre'nin (5) ardından 30 Kasım 2018 günü beşinci çocukları Ebrar'ı kucaklarına aldılar. Aile, Ebrar'ın ateşi çıkınca hemen hastaneye götürdü. Yapılan testler sonucunda Ebrar bebeğe SMA Tıp 1 teşhisi konuldu. Ailenin dünyası başlarına yıkıldı.

YAKLAŞIK 1,5 YIL HASTANEDE YATTI

Tedavi süreci Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde devam eden Ebrar, yaklaşıt 1,5 burada yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bir süre önce de taburcu edilen minik kız, Bahçelievler Mahallesindeki evine getirildi. Burada 2 hafta önce 2 yaşına giren Ebrar için odası süslendi, oyuncalar alındı. Konuşamayan, hareket edemeyen minik Ebrar, mutluluğunu gülerek ailesine yansıttı.

"TEDAVİ SÜRECİ ÇOK MASRAFLI"

Kızının hastalığını duyunca dünyaları başlarına yıkıldığını belirten baba Rahmi Toktaş, "4 evladımın ardından rabbim bize Ebrar'ı da nasip etti. Çok mutluyduk, ancak kızımın ateşi çıkınca hemen hastaneye götürdük. Burada testler yapıldı. Bir süre sonra kızımın hareket fonksiyonlarını da kaybetti. Gelen sonuçların ardından minik kızıma SMA Tıp 1 teşhisi kondu. Allah'a çok şükür işimiz gücümüz var. Geçimimizi sağlıyoruz. Ancak tedavi süreci çok masraflı. Kendi imkanlarımızla elimizden geleni yaptık. Sağ olsun devletimizde tedavi sürecinde ilaçlarını karşıladı. Gen tedavisi ile kızımın iyileşebileceği müjdesini aldık. Ancak bunun için yurtdışına gitmemiz gerekiyormuş. Tedavi masrafı da 2,5 milyon dolar yani yaklaşık 20 milyon TL. Bizim bu kadar gücümüz yok. Devlet büyüklerimizden, hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Kaymakamlık izni ile de yardım kampanyası başlattık." dedi.

"KIZIMDA PARKTA KOŞUP OYNAYABİLSİN"

Anne Hilal Toktaş, Kızının ateş ve ardından zatürre geçirdiğini belirterek. "Hastaneye götürdüğümüzde araştırıldı. Sonra Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada SMA TIP 1 teşhisi konuldu. Tam 2 yıldan bu yana mücadele ediyoruz. Kızım 1,5 seneye yakın yoğun bakımda yattı. Yeni eve çıkardık, şu an yanımızda. Tedavisinin bulunduğu ile ilgili müjdeli bir haber aldık. Biz de bu tedaviden yararlanmak istiyoruz. Kızımın da abileri, ablaları, arkadaşları gibi dışarıda parkta oynamasını istiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Kızım yaşasın. 3 yaşına kadar bu tedavinin yapılması gerekiyormuş. Sadece kendi çocuğum için yardım istemiyorum. Ebrar gibi bir sürü çocuğumuz var. Yarenimiz var, Betülümüz var. Neden bizim çocuklarımız abileri, kardeşleri gibi gezip oynamasın. Bu mücadelede, büyüklerimizin, herkesin yardımını bekliyoruz." dedi.

İKİ KERE KALBİ DURDU

Kızının çok güçlü olduğunu ve bu hastalığı yeneceğine inancının tam olduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Kızımın iki kere kalbi durdu. Sağlık ekipleri kızımı tekrar hayata döndürdü. Kızım çok güçlü. Hayata tutunmak için mücadele ediyor. Bizde onun bu mücadelesi ile daha da güçleniyoruz ve umutlarımız her geçen gün artıyor. Biz ve bizim gibi bu hastalıkla mücadale eden anneler, babalar ve çocuklar hep birlikte kanacağız ve çocuklarımız parklarda, sokaklarda oynayacak." ifadelerini kullandı.