TEM Otoyolu’nda lüks otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı

Kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli çıkışı Edirne istikametinde 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.H.Ç.'nin kullandığı 34 ET 0999 plakalı lüks otomobil, önünde seyreden Şakir A.'nın kullandığı 34 ND 3522 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI



Otomobil sürücüsü A.H.Ç, bulunduğu yerde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ve minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yol temizleme görevlileri, çevreye saçılan çam parçalarını temizledi.