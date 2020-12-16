Tunceli’de ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı

Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Tunceli merkez, Mazgirt ve Pertek İlçesi'nde toplam bin 486 yapıda ağır hasar meydana geldi. Sahada ilgili kurumların yaptığı tespitlerin tamamlanmasının ardından ağır hasarlı yapıların yıkımına başlanırken, vatandaşlara konteynerler dağıtıldı. Hayvan sahipleri için de çadırlar kurulmaya başlanırken, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Acılar tekrar yaşanmasın diye gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olalım" çağrısında bulundu.

YIKIM İŞLEMLERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Mazgirt İlçesi'nden başlanan yıkım çalışmaları, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştiriliyor. İlgili firmaya tüm yıkımları gerçekleştirmesi için 100 günlük süre verilirken, yetkililer yıkım işlemlerini bir, bir buçuk ay gibi kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söylüyor.

VATANDAŞLARA AFAD TARAFINDAN 637 KONTEYNER DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yıkım işlemi gerçekleştirilen yapıların hak sahiplerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konteyner dağıtımına da başlandı. Müdürlük tarafından vinçlerle taşınan konteynerler vatandaşların istedikleri yerlere kuruluyor. İlgili firma tarafından elektriği de bağlanan; bir artı bir, banyo ve tuvaleti bulunan, ısı yalıtımlı şekilde tasarlanan ve Mazgirt İlçesi'nde dağıtımına başlanan konteynerlerin 637 hak sahibine kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor.

HAYVANLAR İÇİN ÇADIRLAR KURULMAYA BAŞLANDI

Yapıları yıkılan ve hayvanları bulunan vatandaşlar için de Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde ihaleyi alan firma tarafından çadır kurulumuna başlandı. Hayvan sayısına göre 20 metrekare ile 100 metrekare ebatlarındaki 170 çadır için 1 milyon 700 bin liralık harcama yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da sosyal medya hesabından vatandaşlara "Acılar tekrar yaşanmasın diye gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olalım" çağrısında bulundu.