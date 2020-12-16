Tunceli'de kaçak avcılar dağ keçisi vurdu!

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Bulgurtepe Köyü'ne gelen avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçisini vurdu. Köylülerden Onur Ekici'nin durumu fark etmesi üzerine avcılar geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

Kaçak avcıları, jandarma ve doğa koruma ekiplerine haber veren Ekici'nin ihbarı üzerine köye jandarma ve doğa koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vurulan dağ keçisini bulunduğu bölgeden alırken, kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.