'Ülkemiz ciddi afet ve tehditlerle karşı karşıyadır'

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu Türkiye Afet Müdahale Planı Kahramanmaraş Çalışma Grubu Yılsonu Değerlendirme ilk gün Toplantısı'na katılarak önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZ CİDDİ AFETLER VE TEHDİTLER İLE KARŞI KARŞIYADIR"

Palakoğlu yaptığı konuşmada; "Ülkemiz jeolojik, jeofizik ve jeopolitik konumu sebebiyle başta deprem olmak üzere ciddi afetler ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu açıdan öncellikle afetlere ve acil durumlara karşı ülke ve şehirler olarak mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Afetlere müdahaleler kadar afetler öncesi yapılacak olan risk belirleme çalışmaları, risklerin azaltılması, afetlere hazırlık, afetler esnasında ve sonrasında iyileştirme faaliyetleri mutlaka önem arz etmektedir. Bu açıdan Kahramanmaraş İlimize, Sayın Valimize verdikleri önem ve büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AFETSELLİĞİ YÜKSEK SEVİYEDE



Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada; "İlimiz hem jeolojik hem de topoğrafik özellikleri nedeniyle Afet selliği oldukça yüksek bir seviyededir.

Bu afet tehlikelerinin başında deprem tehlikesi gelmektedir. Bilimsel olarak deprem tehlikesini önleyemeyeceğimiz gibi zamanının ve yerinin de bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, deprem riskine karşı tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımız ile hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.