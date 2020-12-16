Uzaktan kelepçeleme cihazı Türkiye’de; 8 metre mesafeden hedefi etkisiz hale getiriyor

Güvenlik alanındaki yeni çözümler, eskilerinin yerini almaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde polis teşkilatları tarafından kullanılan uzaktan kelepçeleme cihazı, Bolawrap Savunma Teknolojileri A.Ş tarafından Türkiye'ye getirildi. Bilim kurgu filmlerindeki silahları andıran, hedefe saniyede 156 metre hızla özel ip fırlatıp kişinin kollarının veya ayaklarını bağlayarak, şüpheliyi etkisiz hale getiren cihaz, kişiye zarar ve acı vermemesi nedeniyle, gözaltına alma ve zapt etme amacıyla kullanılıyor.



SANİYEDE 156 METRE HIZLA HEDEFİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

İleri teknoloji ile geliştirilmiş cihaz hakkında bilgi veren Bolawrap Savunma Teknolojileri firmasının CEO'su Sertan Ayçiçek, "Biz bunun ithalatçısı değiliz, 26 ülkede bu teknolojinin stratejik ortağıyız. Bolawrap, hedefteki kişiyi herhangi bir yaralanma veya zarar yol açmaksızın göz altına almaya yarayan bir zapt etme cihazıdır. Saniyede 156 metre hızla hedefteki kişiye 2 ucunda kancalar bulunan koparılamaz kevlar malzemeden üretilmiş ip fırlatmak suretiyle; kişinin kollarının veya bacaklarının bağlanmasını sağlar" diye konuştu.



8 METRELİK MENZİLİ VAR

Ateş edildiği anda cihazın çıkardığı gerçek silah sesinin hedefteki kişiyi psikolojik olarak da etkilediğini söyleyen Ayçiçek, "Bunun haricinde cihazın 8 metrelik menzili bulunmakta. İstediğimiz yere kolay uygulayabilme açısından yeşil çizgi halinde lazer bir hedefleyicisi bulunuyor" dedi.



PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMASSIZ KELEPÇE; KOLLUK KUVVETLERİ KULLANABİLİR

Özellikle pandemi döneminde uzaktan kelepçeleme sisteminin çok önem taşıdığının altını çizen Ayçiçek, "Polis teşkilatları, kolluk kuvvetler, bekçiler bunu kullanabilir. Sağlık çalışanlarımızın da gerekli yasal prosedürler alındıktan sonra kullanmasını doğru ve yerinde karşılarım" ifadelerini kullandı.



Ayçiçek, Jandarma Genel Komutanlığı'nın cihaz için kendileriyle temasa geçtiğini ve cihazın maliyetini kullanmak isteyen birimlerle özel olarak planlayacaklarını dile getirdi.