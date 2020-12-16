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, bal ormanları proje sahalarını gezdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz dağlarına kurulması planlanan bal ormanları proje sahasında incelemelerde bulundu. Orman Bölge Müdürü ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir’den saha hakkında bilgiler alan , “ Kaz dağları, hem iklim, hem de eşine az rastlanır endemik bitki florası zenginliğiyle sıra dışı bir güzelliğe sahip.  Bu coğrafyayı arıcılarımızın, doğa severlerin hizmetine kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 16.12.2020 19:09 ABONE OL
Vali Aktaş, bal ormanları proje sahalarını gezdi

Alpler'den sonra dünyanın oksijen yoğunluğu en fazla olduğu ikinci bölge olan Kaz dağlarına bal ormanları yapılması için ilk somut adım atıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz dağlarını gezerek Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir ,Bölge Müdürü Enver Demirci, şube müdürü Mustafa Demirbaş, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek ve bir grup arıcıdan proje sahaları hakkında bilgiler aldı.

EŞİNE AZ RASTLANIR FLORA

Dünya'nın ilk doğa ve şifa bilimcilerinden olan Paul Sintenis'in ilk endemik bitkililerini toplarken kaldığı, Kaz dağları eteklerindeki mağarası hakkında da yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, "Kaz Dağları, bitki ve hayvan zenginliği, Milli Parkı ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin en değerli hazinelerinden biri. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar Kazdağı'nda 800 bitki taksonu tespit edildi. Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ama bundan daha önemlisi, başta Kazdağı Göknarı olmak üzere 32 adet bitki türü dünyada sadece bu bölgede bulunmakta . Bu bölge özellikle aracılarımız açısından çok değerli. Dünya'ın ilk şifa ve doğa bilimcilerinden Paul Sintenis'in ilk bitkilerini toplayarak dünya ilaç sanayinin hizmetine sunması da bunun bir göstergesi" dedi.

"ANTİOKSİDAN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Bal ormanları projesi kapsamında sahayı arıcıların hizmetine kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Aktaş, "Bu coğrafya arıcılarımız için çok kıymetli. Özellikle bölgede yetişen yabani sarımsak bölge ballarının antioksidan değerlerinin yüksek olmasına neden oluyor." dedi.

ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ

Bu konuda üniversitede bazı çalışmaların olduğunun da altını çizen Vali Aktaş, "Gerek arıcılarımızı gerekse üniversitemizi ortak paydada buluşturmayı çok istiyoruz. Özellikle Kaz dağlarından elde edilen salgı ballarıyla ilgili üniversitemizde yapılan çalışmada antioksidan değerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Bu konuda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor " diye konuştu.

Vali Aktaş bal ormanları sahasında yaptığı incelemenin ardından Bayramiç baraj gölünde yapılması planlanan Sarı Kız Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

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Vali Aktaş, bal ormanları proje sahalarını gezdi
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