Vali Süleyman Elban: “Alt yapıya sahibiz”

Adana koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu marketler, iş ve pazar yerleri ile kalabalık noktalardaki denetim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kentin her bir noktasında görevli ekiplerce koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda vatandaşlara gerekli hatırlatmalar yapılıyor. Adana Valisi Süleyman Elban, kentte şu ana kadar sağlık sistemleri konusunda hiçbir aksaklık yaşanmadığını ve ihtiyaç duyulması halinde sağlık tesislerinin yatak kapasitesini arttırabilecek gerekli altyapıya sahip olduklarını söyledi.

"SEVDİKLERİMİZ SAĞLIĞI İÇİN"

Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da koroavirüsle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Adana Valisi Süleyman Elban konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplum sağlığını korumak amacıyla yetkili makamlarca belirlenen tedbirlere uyulması konusunda denetim faaliyetlerinin kentin her bir noktasında devam edeceğini dile getiren Vali Elban "Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadelemizden zaferle çıkmak, bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün. Tek bir kişinin tedbirsizliği, tüm çabalarımızı boşa çıkarabilir. O yüzden sağlımız için, sevdiklerimizin sağlığı için, hepimiz için kurallara uymak zorundayız" dedi.

"GEREKLİ ALTYAPIYA SAHİBİZ"

Pandemi sürecinin başladığı ilk andan itibaren başta sağlık personeli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının tüm personelinin canla başla çalıştığını ifade eden Vali Elban, son dönemde uluslararası standartlarda inşa edilen sağlık tesisleriyle, teknolojik donanımlara sahip hastaneleriyle "önce insan" şiarıyla tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti. Adana'da şu ana kadar sağlık sistemleri konusunda hiçbir aksaklık yaşanmadığına ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi hususunda hiçbir olumsuzluğun olmadığına dikkat çeken Vali Elban, ihtiyaç duyulması halinde sağlık tesislerinin yatak kapasitesini arttırabilecek gerekli altyapıya da sahip olduklarını belirtti.